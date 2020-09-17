Отопительный сезон в Москве начнётся раньше срока

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире канала «Россия 24» о намерении начать отопительный сезон в этом году в городе раньше стандартного понижения среднесуточной температуры воздуха.
Отопительный сезон в Москве начнётся раньше срока
  • Pixabay

Как он отметил, данным шагом власти столицы надеются добиться того, чтобы люди меньше простужались.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше... Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в этом году данный шаг очень важен, учитывая ситуацию.

Собянин отметил, что, согласно стандартной процедуре, отопление в Москве включают при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 °С.

Ранее депутат МГД Елена Николаева в беседе с НСН сообщила, что социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.

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