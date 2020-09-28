Адвокат: тело Марцинкевича доставили в Москву для экспертизы

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Тело националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак доставили в Москву для проведения экспертизы.
Адвокат: тело Марцинкевича доставили в Москву для экспертизы
  • РИА Новости

Об этом сообщил «Говорит Москва» адвокат Тесака Владимир Краснов.

«Тело доставлено в Москву. Результатов экспертизы мы не знаем, обещали нам где-то в первой декаде октября. Никакая повторная экспертиза по желанию родственников или адвокатов невозможна, это может назначить только следователь в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказал он.

Ранее в ГУ ФСИН по Красноярскому краю рассказали об итогах проверки. В ведомстве заявили, что к националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялись физическая сила и спецсредства.

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