Адвокат: тело Марцинкевича доставили в Москву для экспертизы

Тело националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак доставили в Москву для проведения экспертизы.

Об этом сообщил «Говорит Москва» адвокат Тесака Владимир Краснов.

«Тело доставлено в Москву. Результатов экспертизы мы не знаем, обещали нам где-то в первой декаде октября. Никакая повторная экспертиза по желанию родственников или адвокатов невозможна, это может назначить только следователь в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказал он.

Ранее в ГУ ФСИН по Красноярскому краю рассказали об итогах проверки. В ведомстве заявили, что к националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялись физическая сила и спецсредства.