Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, у которого ранее был подтверждён коронавирус, госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
  • РИА Новости

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время тест на COVID-19 у него отрицательный.

О том, что у Томенко выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 22 сентября. Глава региона перешёл на дистанционный режим работы. 

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