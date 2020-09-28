Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, у которого ранее был подтверждён коронавирус, госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время тест на COVID-19 у него отрицательный.

О том, что у Томенко выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 22 сентября. Глава региона перешёл на дистанционный режим работы.