В Роскачестве прокомментировали результаты исследования клубничного йогурта
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Об этом сообщают «Известия».
В исследовании участвовали йогурты семи марок: «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica и Valio.
Результаты испытаний показали, что йогурты всех производителей приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, синтетических красителей и ароматизаторов.
В их составе не выявлено незаявленных компонентов, а масса нетто йогуртов соответствует маркировке.
Недостаток белка выявлен у торговой марки «Искренне ваш».
«Если белка недостаточно, то это может говорить о том, что использовалось некачественное сырьё», — цитирует издание данные исследования.
В йогуртах «Б.Ю. Александров» и «Искренне ваш» эксперты выявили превышение по дрожжам.
В йогуртах Danon и Valio обнаружили следы антибиотика хлортетрациклина. «Следовые количества антибиотиков» слишком малы и не повлияют на здоровье человека и на молочнокислое сбраживание, рассказала руководитель службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.
Несоответствие по количеству молочнокислых микроорганизмов эксперты выявили у йогурта «Савушкин».
Ранее, как сообщил телеканал «360», специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов.