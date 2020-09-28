В Роскачестве прокомментировали результаты исследования клубничного йогурта

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Эксперты Роскачества прокомментировали результаты тестирования клубничного йогурта популярных торговых марок.
В Роскачестве прокомментировали результаты исследования клубничного йогурта
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом сообщают «Известия».

В исследовании участвовали йогурты семи марок: «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica и Valio.

Результаты испытаний показали, что йогурты всех производителей приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, синтетических красителей и ароматизаторов.

В их составе не выявлено незаявленных компонентов, а масса нетто йогуртов соответствует маркировке.

Недостаток белка выявлен у торговой марки «Искренне ваш».

«Если белка недостаточно, то это может говорить о том, что использовалось некачественное сырьё», — цитирует издание данные исследования.

В йогуртах «Б.Ю. Александров» и «Искренне ваш» эксперты выявили превышение по дрожжам.

В йогуртах Danon и Valio обнаружили следы антибиотика хлортетрациклина. «Следовые количества антибиотиков» слишком малы и не повлияют на здоровье человека и на молочнокислое сбраживание, рассказала руководитель службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Несоответствие по количеству молочнокислых микроорганизмов эксперты выявили у йогурта «Савушкин».

Ранее, как сообщил телеканал «360», специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов.

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