Около 200 административных дел возбуждены в Якутии из-за лесных пожаров
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По его словам, с завтрашнего дня пожароопасный сезон в землях лесного фонда будет закрыт.
Он отметил, что МВД и МЧС поручено выявлять каждый случай возгорания.
«На сегодняшний день вынесено 197 административных и три уголовных дела в отношении виновников», — цитирует РИА Новости Колодезникова.
Он добавил, что правительство региона отрабатывает вопрос компенсации за сено пострадавшим аграриям.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.