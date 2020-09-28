Около 200 административных дел возбуждены в Якутии из-за лесных пожаров

Около 200 административных и три уголовных дела были возбуждены в Якутии из-за лесных пожаров, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников.

По его словам, с завтрашнего дня пожароопасный сезон в землях лесного фонда будет закрыт.

Он отметил, что МВД и МЧС поручено выявлять каждый случай возгорания.

«На сегодняшний день вынесено 197 административных и три уголовных дела в отношении виновников», — цитирует РИА Новости Колодезникова.

Он добавил, что правительство региона отрабатывает вопрос компенсации за сено пострадавшим аграриям.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.