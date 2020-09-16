Кобылкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.
Кобылкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

«Незаконных вырубок у нас уже мало. Основная причина — сельхозпалы. Здесь стоит вопрос ужесточения ответственности. Ведь есть территории, где этого не происходит. Например, в Татарстане», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, все территории находятся в границах районов, городов, а у местных властей есть все полномочия, чтобы следить за порядком.

«Очень много зависит от региональных властей», — добавил Кобылкин.

В августе портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском заповеднике закрыли популярный туристический маршрут из-за пожароопасной обстановки.

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