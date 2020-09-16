Кобылкин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами
- РИА Новости
«Незаконных вырубок у нас уже мало. Основная причина — сельхозпалы. Здесь стоит вопрос ужесточения ответственности. Ведь есть территории, где этого не происходит. Например, в Татарстане», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, все территории находятся в границах районов, городов, а у местных властей есть все полномочия, чтобы следить за порядком.
«Очень много зависит от региональных властей», — добавил Кобылкин.
В августе портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском заповеднике закрыли популярный туристический маршрут из-за пожароопасной обстановки.