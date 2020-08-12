В Кавказском заповеднике закрыли популярный туристический маршрут из-за пожароопасной обстановки

Короткая ссылка
В Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ на один из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.
В Кавказском заповеднике закрыли популярный туристический маршрут из-за пожароопасной обстановки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Маршрут № 14 «По долине реки Ачипсе» — одно из самых доступных направлений для похода без большого набора высоты и преодоления сложных препятствий. Его протяжённость 6 км.

Сейчас из-за жаркой и сухой погоды в этом районе выросла угроза возникновения пожаров. Поэтому в пресс-службе заповедника сообщили, что ограничили доступ посетителей на маршрут. Приказ о его закрытии подписал директор Кавказского заповедника, основываясь на соответствующем постановлении главы Сочи.

Как сообщал ранее портал URA.RU, в Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации, в регионе введён запрет на посещение лесов с 4 по 17 августа.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить