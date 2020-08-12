В Кавказском заповеднике закрыли популярный туристический маршрут из-за пожароопасной обстановки

В Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ на один из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Маршрут № 14 «По долине реки Ачипсе» — одно из самых доступных направлений для похода без большого набора высоты и преодоления сложных препятствий. Его протяжённость 6 км.

Сейчас из-за жаркой и сухой погоды в этом районе выросла угроза возникновения пожаров. Поэтому в пресс-службе заповедника сообщили, что ограничили доступ посетителей на маршрут. Приказ о его закрытии подписал директор Кавказского заповедника, основываясь на соответствующем постановлении главы Сочи.

Как сообщал ранее портал URA.RU, в Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации, в регионе введён запрет на посещение лесов с 4 по 17 августа.