В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

Активность полётов украинских беспилотников у границ Крыма резко снизилась, с начала 2020 года их заменили американские дроны «Global Hawk».

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.

Он отметил, что украинские БПЛА сбивались после пересечения границы.

По его словам, снизившаяся активность украинских дронов связана с тем, что заменившие их американцы делятся с украинскими военными частью разведданных.

18 января беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.