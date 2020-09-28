В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

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Активность полётов украинских беспилотников у границ Крыма резко снизилась, с начала 2020 года их заменили американские дроны «Global Hawk».

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.

Он отметил, что украинские БПЛА сбивались после пересечения границы.

По его словам, снизившаяся активность украинских дронов связана с тем, что заменившие их американцы делятся с украинскими военными частью разведданных.

18 января беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.

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