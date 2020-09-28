Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль

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Россия будет укреплять потенциал своей атомной отрасли и отвечать на геополитические и технологические вызовы, заявил Владимир Путин в своём поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности.
Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль
  • © rosatom.ru

«Потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века», — цитирует РИА Новости поздравление Путина, показанное в эфире телеканала «Россия 24».

Путин выразил благодарность работникам атомной отрасли за отличную работу.

Он также пожелал им успехов, здоровья и всего лучшего.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны.

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