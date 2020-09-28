Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль
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«Потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века», — цитирует РИА Новости поздравление Путина, показанное в эфире телеканала «Россия 24».
Путин выразил благодарность работникам атомной отрасли за отличную работу.
Он также пожелал им успехов, здоровья и всего лучшего.
Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны.