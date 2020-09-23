Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Рыкованову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны.

Об этом он заявил в ходе встречи с работниками атомной отрасли.

«Хотел бы лично поздравить с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации вашего коллегу, выдающегося ученого-физика Георгия Николаевича Рыкованова. Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете. Доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза», — приводит РИА Новости его слова.

Президент отметил, что Рыкованов успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике.

Ранее Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».