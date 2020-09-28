Матвиенко заявила о росте значимости Форума регионов России и Белоруссии

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в условиях пандемии коронавируса актуальность Форума регионов Белоруссии и России увеличилась.

«Значимость Форума резко повышается — для регионов, для предприятий, в конечном счёте для людей», — цитирует «Российская газета» Матвиенко.

Она отметила, что пандемия коронавируса требует от сторон незамедлительного решения акутальных вопросов.

Матвиенко также заявила о своей уверенности в том, что решения Форума будут способствовать восстановлению уровня и подъёму российско-белорусских экономических отношений.

Ранее председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объёме, но в режиме видеомоста в связи с ситуацией с коронавирусом.