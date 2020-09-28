Военные медики Франции и России провели видеоконференцию

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Специалисты Центра координации медобеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге провели видеоконференцию с французскими военными медиками, в ходе которой состоялся обмен опытом профилактики и лечения коронавируса.
Военные медики Франции и России провели видеоконференцию
  • © Минобороны РФ

«От российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анестезиологии и реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля», — говорится в сообщении Минобороны.

Были обсуждены актуальные вопросы профилактики коронавируса, стороны поделились накопленным опытом его лечения.

Полковник медицинской службы Федерико Гонзалес выразил благодарность российским коллегам за конференцию.

Ранее стало известно, что за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 11,9 тыс. заболевших COVID-19.

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