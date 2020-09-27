МЧС рассказало о ходе тушения природных пожаров в Воронежской области

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В МЧС России рассказали о ходе тушения природных пожаров в Воронежской области.
МЧС рассказало о ходе тушения природных пожаров в Воронежской области
  • © пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

«На всех пожарах тушение осложнено сильным порывистым ветром до 18 м/с, согласно прогнозу Гидромета. Кроме того, отсутствие серьёзного пожарного водоснабжения в сёлах очень осложняет работу», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным министерства, в области действуют три крупных природных пожара: около населённого пункта Новоподклетное на 5 га, города Борисоглебск — 10 га, населённого пункта Медовка — 50 га. 

В Новоподклетном, как сообщили в МЧС, огонь повредил один жилой и один нежилой дом, а также ряд хозяйственных строений. 

Отмечается, что к тушению приступил вертолёт Ми-8. Также в регион направлена аэромобильная группировка МЧС России по Липецкой области, уже пришёл первый эшелон из 25 человек и четырёх единиц техники. Также выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС из 50 человек и десяти единиц техники. 

Ранее сообщалось, что в Воронежской области на территории двух поселений в Рамонском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. 

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