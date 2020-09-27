В Москве доставили в отделение полиции трёх человек после стрельбы

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Сотрудники правоохранительных органов в Москве доставили в отделение полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух.
В Москве доставили в отделение полиции трёх человек после стрельбы
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.  

Отмечается, что инцидент произошёл в Гостиничном проезде.

«В 16:30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет. Прибывшие на место инцидента полицейские доставили в отделение МВД трёх граждан. 

Ранее в Московской области сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу из окна многоэтажного дома в Красногорске.

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