В Москве доставили в отделение полиции трёх человек после стрельбы
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.
Отмечается, что инцидент произошёл в Гостиничном проезде.
«В 16:30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших нет. Прибывшие на место инцидента полицейские доставили в отделение МВД трёх граждан.
Ранее в Московской области сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу из окна многоэтажного дома в Красногорске.