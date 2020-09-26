В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу

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В Московской области сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу из окна многоэтажного дома в Красногорске.
В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов в Красногорске неизвестный стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.

«В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — заявили в МВД.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительным данным, он производил выстрелы из охолощённого автоматического оружия.

В мае в Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину.

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