В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу

В Московской области сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу из окна многоэтажного дома в Красногорске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов в Красногорске неизвестный стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.

«В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — заявили в МВД.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительным данным, он производил выстрелы из охолощённого автоматического оружия.

В мае в Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину.