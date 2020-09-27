Иностранные сотрудники RT получили первые уколы в рамках исследования вакцины от COVID-19

Трое иностранных сотрудников RT успешно прошли медицинское обследование и получили первые уколы в московской поликлинике №68 на Якиманке в рамках исследования российской вакцины против коронавируса.

В исследовании принимают участие сотрудники арабской редакции RT Муссус Ясмин и Мохаммед Мустафа Салех, а также сотрудник испанской редакции телеканала — Морага Гонсалес Исайас Карлос.

Сотрудники RT являются первыми иностранцами, принявшими участие в программе исследований вакцины от COVID-19.

В рамках исследований им назначат куратора, попросят вести медицинские дневники наблюдений. Через две недели они приедут за вторым уколом вакцины.

23 сентября власти Москвы сообщили, что теперь жителям столицы необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса.

Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве.