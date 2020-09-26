В России прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 5%

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Министерство экономического развития России сохранило прогноз касательно ежегодной индексации тарифов на передачу электроэнергии для населения на 5% в 2020—2023 годах.
В России прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 5%
  • РИА Новости

Об этом говорится в трёхлетнем макропрогнозе министерства. 

Отмечается, что рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по России в указанный период будет составлять не более 3% каждый год.

«В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно», — указано в документе. 

В МЭР добавили, что подобными темпами также будут расти регулируемые тарифы на электроэнергию для населения.

Также в Минэкономразвития считают, что потребление электроэнергии в стране по итогам 2020 года сократится на 3,6% на фоне прошлогодней тёплой зимы и ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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