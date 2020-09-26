Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.

«Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог. Две девочки восьми и девяти лет в результате получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 48-летний водитель грузовика был трезв, у него есть все необходимые документы.

По факту ДТП начата проверка.

Ранее «Реальное время» передавало, что в Нижнекамске в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 23-летняя женщина и её трёхлетний сын.