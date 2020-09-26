Суд Нижегородской области арестовал подозреваемого в убийстве девочки

Борский городской суд Нижегородской области арестовал на два месяца 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки и 46-летней женщины.

Об этом сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Постановлением Борского городского суда Нижегородской области от 25 сентября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2020 года включительно», — говорится в заявлении.

По версии следствия, ранее судимый мужчина в ходе ссоры избил 46-летнюю жительницу города Бора и нанёс ей удары молотком по голове, от которых она скончалась. После этого подозреваемый встретил на автобусной остановке в посёлке Неклюдово девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы, отвёл её в безлюдное место и убил.

Мужчину задержали 25 сентября.

Вечером 24 сентября в безлюдном месте посёлка Неклюдово Нижегородской области обнаружили тело пропавшей в тот же день девятилетней девочки с признаками насильственной смерти.

СК возбудил уголовное дело об убийстве.