За полгода в России закрыли 90 объектов за нарушения пожарной безопасности

Работа более 90 объектов в России была приостановлена по требованию Государственного пожарного надзора МЧС за первое полугодие 2020 года из-за нарушений требований пожарной безопасности.

АГН «Москва»

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«Судами приняты решения о приостановлении эксплуатации 90 объектов и отдельных помещений», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России. Отмечается, что в суды было направлено 699 материалов о правонарушениях. Уточняется, что из числа остановленных объектов 13 относятся к категории чрезвычайно высокого риска. 1 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.