За полгода в России закрыли 90 объектов за нарушения пожарной безопасности
- АГН «Москва»
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«Судами приняты решения о приостановлении эксплуатации 90 объектов и отдельных помещений», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что в суды было направлено 699 материалов о правонарушениях.
Уточняется, что из числа остановленных объектов 13 относятся к категории чрезвычайно высокого риска.
1 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.