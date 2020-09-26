За полгода в России закрыли 90 объектов за нарушения пожарной безопасности

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Работа более 90 объектов в России была приостановлена по требованию Государственного пожарного надзора МЧС за первое полугодие 2020 года из-за нарушений требований пожарной безопасности.
За полгода в России закрыли 90 объектов за нарушения пожарной безопасности
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Судами приняты решения о приостановлении эксплуатации 90 объектов и отдельных помещений», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в суды было направлено 699 материалов о правонарушениях.

Уточняется, что из числа остановленных объектов 13 относятся к категории чрезвычайно высокого риска.

1 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.

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