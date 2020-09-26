Разработчик «Новичка» прокомментировал кому Навального
- Reuters
«Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что очень много месяцев люди, поражённые даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме», — цитирует РИА Новости Ринка.
Он добавил, что выйдя из комы эти люди жили короткое время.
По его словам, Навальному также пришлось бы делать переливание крови.
Ранее в МИД России отметили политическую подоплёку в ситуации вокруг Алексея Навального, о чём говорит факт сокрытия немецкой стороной информации о «бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов», которая была изъята в нарушение уголовно-процессуальных процедур.