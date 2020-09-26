Кома Алексея Навального при отравлении минимальным количеством «Новичка» продлилась бы несколько месяцев, заявил разработчик вещества Леонид Ринк.

«Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что очень много месяцев люди, поражённые даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме», — цитирует РИА Новости Ринка.

Он добавил, что выйдя из комы эти люди жили короткое время.

По его словам, Навальному также пришлось бы делать переливание крови.

Ранее в МИД России отметили политическую подоплёку в ситуации вокруг Алексея Навального, о чём говорит факт сокрытия немецкой стороной информации о «бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов», которая была изъята в нарушение уголовно-процессуальных процедур.