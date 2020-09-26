Выполнен первый после возобновления авиарейс из Москвы в Бишкек
- Reuters
«25 сентября авиакомпания Avia Traffic Company выполнила первый регулярный рейс по маршруту Бишкек — Москва (DME) — Бишкек», — цитирует ТАСС сообщение аэропорта Домодедово.
Отмечается, что рейс стал первым после возобновления авиасообщения между Россией и Киргизией.
Также сообщается, что теперь рейсы будут выполнятся еженедельно по пятницам.
Ранее Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами.