Выполнен первый после возобновления авиарейс из Москвы в Бишкек

Короткая ссылка
Первый регулярный авиарейс между Москвой и Бишкеком с момента возобновления авиасообщения был выполнен 25 сентября.
Выполнен первый после возобновления авиарейс из Москвы в Бишкек
  • Reuters

«25 сентября авиакомпания Avia Traffic Company выполнила первый регулярный рейс по маршруту Бишкек — Москва (DME) — Бишкек», — цитирует ТАСС сообщение аэропорта Домодедово.

Отмечается, что рейс стал первым после возобновления авиасообщения между Россией и Киргизией.

Также сообщается, что теперь рейсы будут выполнятся еженедельно по пятницам.

Ранее Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить