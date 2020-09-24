Россия и Куба договорились проработать возобновление авиасообщения

Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, 23 сентября в рамках рабочего визита заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву состоялась встреча с первым заместителем министра транспорта России — главой Росавиации Александром Нерадько.

«Обсудили принимаемые в странах меры по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок. Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учётом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила о планах министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 сентября в Москве провести встречу с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.