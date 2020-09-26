От гриппа привились более 400 тысяч жителей Саратовской области
- АГН «Москва»
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«Задачу мы свою понимаем — полтора миллиона (жителей) мы должны вакцинировать. На сегодняшний день это чуть более 400 тысяч вместе с детскими прививками», — цитирует РИА Новости Стрелюхина.
По его словам, в области израсходована почти вся вакцина против гриппа.
Он добавил, что необходимо защитить население работающее и неработающее, детей и пожилых.
Ранее стало известно, что с 7 сентября в Московской области прививку от гриппа сделали 1 млн человек.