От гриппа привились более 400 тысяч жителей Саратовской области

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Более 400 тыс. жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа, заявил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
От гриппа привились более 400 тысяч жителей Саратовской области
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

«Задачу мы свою понимаем — полтора миллиона (жителей) мы должны вакцинировать. На сегодняшний день это чуть более 400 тысяч вместе с детскими прививками», — цитирует РИА Новости Стрелюхина.

По его словам, в области израсходована почти вся вакцина против гриппа.

Он добавил, что необходимо защитить население работающее и неработающее, детей и пожилых.

Ранее стало известно, что с 7 сентября в Московской области прививку от гриппа сделали 1 млн человек.

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