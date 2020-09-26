От гриппа привились более 400 тысяч жителей Саратовской области

Более 400 тыс. жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа, заявил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

«Задачу мы свою понимаем — полтора миллиона (жителей) мы должны вакцинировать. На сегодняшний день это чуть более 400 тысяч вместе с детскими прививками», — цитирует РИА Новости Стрелюхина.

По его словам, в области израсходована почти вся вакцина против гриппа.

Он добавил, что необходимо защитить население работающее и неработающее, детей и пожилых.

Ранее стало известно, что с 7 сентября в Московской области прививку от гриппа сделали 1 млн человек.