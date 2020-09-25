Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
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- РИА Новости
«25 сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — цитирует ведомство РИА Новости.
Истребитель провёл воздушное патрулирование вдоль российской границы, а после удаления от неё самолётов США вернулся на аэродром.
Ранее Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши.