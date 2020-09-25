Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

«25 сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — цитирует ведомство РИА Новости.

Истребитель провёл воздушное патрулирование вдоль российской границы, а после удаления от неё самолётов США вернулся на аэродром.

Ранее Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши. 

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