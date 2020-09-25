Эксперт оценил ситуацию с курьерской работой в России

Бывший первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников оценил ситуацию с курьерской работой в России.

«На сегодняшний день все агрегаторы сами вырабатывают правила «методом тыка». Но я думаю, что в самое ближайшее время возникнет потребность в том, чтобы выработать какие-то унифицированные, наиболее оптимальные и эффективные правила», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, эти правила должны сформулировать сами агрегаторы.

Калашников также считает, что агрегаторам необходимо нести ответственность за весь комплекс услуг, включая этичность поведения своих сотрудников и курьеров по партнёрской системе.

Ранее глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал тенденцию к росту объёмов онлайн-продаж на фоне распространения коронавируса.