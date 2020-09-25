Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей
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«Мы вышли по всей этой номенклатуре на закрытие полностью всех потребностей внутри страны. Наша промышленность готова к тем запросам, к тем вызовам, которые могут возникать», — сказал он.
В связи с этим, отметил он, начиная с июля начали выдавать разрешения на экспорт.
«И в общей сложности за полтора месяца было поставлено продукции на 2,5 млрд рублей (это в целом по средствам индивидуальной защиты)», — добавил министр.
Как подчеркнул Мантуров, компании поставляли маски и медкостюмы в европейские страны, в том числе в Грецию, Хорватию, Сербию, и в страны Ближнего Востока.
Ранее Мантуров отмечал, что промышленность России может справиться и с тремя волнами коронавирусной инфекции.
В июне в Минпромторге заявляли, что российские производители готовы поставлять на экспорт около 200 млн медицинских масок в месяц.