Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

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Россия начала экспорт масок, за полтора месяца поставила за рубеж средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

«Мы вышли по всей этой номенклатуре на закрытие полностью всех потребностей внутри страны. Наша промышленность готова к тем запросам, к тем вызовам, которые могут возникать», — сказал он.

В связи с этим, отметил он, начиная с июля начали выдавать разрешения на экспорт.

«И в общей сложности за полтора месяца было поставлено продукции на 2,5 млрд рублей (это в целом по средствам индивидуальной защиты)», — добавил министр.

Как подчеркнул Мантуров, компании поставляли маски и медкостюмы в европейские страны, в том числе в Грецию, Хорватию, Сербию, и в страны Ближнего Востока.

Ранее Мантуров отмечал, что промышленность России может справиться и с тремя волнами коронавирусной инфекции.

В июне в Минпромторге заявляли, что российские производители готовы поставлять на экспорт около 200 млн медицинских масок в месяц. 

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