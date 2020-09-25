В АТОР прокомментировали ситуацию с Грецией

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Грецией.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Грецией
  • Pixabay

«Решение у нас принимает оперативный штаб после оценки эпидемиологической ситуации и принципов взаимности. Греция принципам взаимности как раз уже отвечает, а дальше всё зависит от оперштаба», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, какие-то прогнозы можно строить только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения.

Как отметил Горин, Греция не выдвигает никаких ограничений для туристов, и нужно просто выполнять определённый регламент.

«Пока квота обсуждается — 500 человек в неделю, обязательная регистрация в специальном приложении, которое как раз предоставляет QR-код. Также необходимо наличие визы, Греция возобновила выдачу виз, при подаче документов также необходимо предоставление ПЦР-теста», — уточнил эксперт.

Ранее оперштаб заявил об отсутствии решений по авиасообщению с Грецией.

Газета «Известия» сообщала, что по итогам лета 2020 года российские турагентства недополучили 43% выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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