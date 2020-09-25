В Ставрополе открыли барельефы в честь двух Героев Советского Союза

В Ставрополе открыли барельефы в честь Героев Советского Союза Андрея Титенко и Владимира Ткачёва.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Пилоны размещены на Аллее почётных граждан Ставропольского края. В церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров.

Открытие провели с соблюдением противоэпидемиологических мер. Ветераны участвовали онлайн.

«Всё, на чём мы стоим, создано благодаря Победе, которую наши предки 75 лет назад одержали для нашей Родины, для каждого из нас. Мы помним и всегда будем гордиться вашим подвигом», — сказал Владимиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.