В Ставрополе открыли барельефы в честь двух Героев Советского Союза

Короткая ссылка
В Ставрополе открыли барельефы в честь Героев Советского Союза Андрея Титенко и Владимира Ткачёва.
В Ставрополе открыли барельефы в честь двух Героев Советского Союза
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Пилоны размещены на Аллее почётных граждан Ставропольского края. В церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров.

Открытие провели с соблюдением противоэпидемиологических мер. Ветераны участвовали онлайн.

«Всё, на чём мы стоим, создано благодаря Победе, которую наши предки 75 лет назад одержали для нашей Родины, для каждого из нас. Мы помним и всегда будем гордиться вашим подвигом», — сказал Владимиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить