В Крыму спасли трёх заблудившихся туристов
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
В дежурную службу поступила информация, что во время спуска с Ай-Петри сбились с тропы и не могут найти дорогу три человека. Спасатели нашли их на южном склоне.
Работы затруднялись из-за темноты, но с заблудившимися удалось установить контакт по мобильному телефону.
«Сотрудники чрезвычайного ведомства спустились к ним, затем при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали туристов с труднодоступного, пересечённого рельефа к служебному автомобилю, после чего доставили в Ялту», — заявил глава ведомства Сергей Шахов.
Медицинская помощь не потребовалась.
С туристами провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.