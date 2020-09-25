В Крыму спасли трёх заблудившихся туристов

В Крыму спасли трёх туристов, заблудившихся во время прогулки в горах.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В дежурную службу поступила информация, что во время спуска с Ай-Петри сбились с тропы и не могут найти дорогу три человека. Спасатели нашли их на южном склоне.

Работы затруднялись из-за темноты, но с заблудившимися удалось установить контакт по мобильному телефону.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства спустились к ним, затем при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали туристов с труднодоступного, пересечённого рельефа к служебному автомобилю, после чего доставили в Ялту», — заявил глава ведомства Сергей Шахов.

Медицинская помощь не потребовалась.

С туристами провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.