Психоаналитик посоветовала научить детей правилам безопасного пользования интернетом

Дошкольный педагог-психолог и психоаналитик Полина Малахова назвала опасность социальных сетей для детей преувеличением.

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Идея об опасности соцсетей, на мой взгляд, несколько преувеличена. <...> У любого поведения есть рамки безопасности, нормального и разумного», — сказала Полина Малахова.

Специалист подчеркнула, что соцсети стали повседневностью, поэтому лучше учить детей ими правильно пользоваться. При этом каких-либо чётких правил нет, смотреть нужно по ситуации. В первую очередь — на возраст ребёнка. Родителю стоит проявить разумность, показать на собственном примере, как нужно себя вести.

«Идея, что ребёнка нужно чем-то занимать, отвлекать, несколько натянута. У него есть свои интересы, и это нужно учитывать. Дети так или иначе берут пример со взрослых членов семьи. Если родитель целый день проводит в телефоне или компьютере или его не бывает дома, сложно подать пример ребёнку», — пояснила Малахова.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил регистрировать в социальных сетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей.