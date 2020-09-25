В Севастополе пройдёт день милосердия и благотворительности «Белый цветок»

В Севастополе в субботу, 26 сентября, пройдут мероприятия дня милосердия и благотворительности «Белый цветок».

Об этом информирует «Новый Севастополь».

«Цель благотворительной акции — возрождение традиций добра и милосердия, воспитание у молодого поколения духовности и чувства сострадания, желания помогать тем, кому необходима помощь в данный момент. Все собранные в ходе акции средства будут направлены в фонд «Центр паллиативной помощи «София» на строительство детского хосписа в Севастополе», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Запланированы выступления военного оркестра Севастопольского полка войск Национальной гвардии России, танцевального коллектива «Студия исторического танца «Южный свет», группы «Гуляй, душа» (Балаклавский дом культуры) с сольной концертной программой.

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