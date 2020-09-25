Генпрокуратура взяла на контроль дело об убийстве девятилетней девочки

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Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве ребёнка в Борском районе Нижегородской области.
Генпрокуратура взяла на контроль дело об убийстве девятилетней девочки
  • РИА Новости

Прокуратуре Нижегородской области поручено организовать проверку исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщает newsnn.ru, девятилетнюю школьницу из Нижегородской области нашли мёртвой спустя несколько часов после исчезновения, в четверг, 24 сентября. Подозреваемый задержан. В отношении 34-летнего жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Life.ru, задержанный также подозревается в ещё одном убийстве, которое произошло 24 сентября: в городе Бор Нижегородской области было обнаружено тело женщины с множественными порезами на лице.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух девочек в Рыбинске.

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