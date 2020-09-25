Генпрокуратура взяла на контроль дело об убийстве девятилетней девочки
- РИА Новости
Прокуратуре Нижегородской области поручено организовать проверку исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как сообщает newsnn.ru, девятилетнюю школьницу из Нижегородской области нашли мёртвой спустя несколько часов после исчезновения, в четверг, 24 сентября. Подозреваемый задержан. В отношении 34-летнего жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Life.ru, задержанный также подозревается в ещё одном убийстве, которое произошло 24 сентября: в городе Бор Нижегородской области было обнаружено тело женщины с множественными порезами на лице.
Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух девочек в Рыбинске.