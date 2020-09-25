В Нижнем Новгороде за сутки выявлено 160 случаев COVID-19

В Нижнем Новгороде за минувшие сутки было выявлено 160 новых случаев COVID-19.

Как сообщает kp.ru, общее число инфицированных по Нижегородской области составляет 31 390.

Выздоровели за сутки 153 человека. В общей сложности с момента начала пандемии вылечились 27 626 жителей региона.

Трое нижегородцев за сутки скончались. Общее количество смертей с начала пандемии составляет 556.

В Нижегородской области сдали тесты 879 285 жителей.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 1227 пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что повторного введения жёстких ограничений из-за ситуации с коронавирусом удастся избежать.