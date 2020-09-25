В Татарстане рассказали об эпидобстановке в школах и вузах
- РИА Новости
Об этом информирует «Реальное время».
Заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях идёт наблюдение за контактными лицами.
Пока не было зафиксировано ни одного группового очага в образовательном учреждении.
«Любой случай вызывает волнения. Но единичные случаи заболевания возможны, как и в любом трудовом коллективе. Новой коронавирусной инфекцией заболевают представители разных профессий», — прокомментировала ситуацию Марина Патяшина.
Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.