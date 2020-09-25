В Татарстане рассказали об эпидобстановке в школах и вузах

Глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что с начала учебного года зафиксировано всего 19 единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях.

Об этом информирует «Реальное время».

Заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях идёт наблюдение за контактными лицами.

Пока не было зафиксировано ни одного группового очага в образовательном учреждении.

«Любой случай вызывает волнения. Но единичные случаи заболевания возможны, как и в любом трудовом коллективе. Новой коронавирусной инфекцией заболевают представители разных профессий», — прокомментировала ситуацию Марина Патяшина.

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.