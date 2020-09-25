В Татарстане рассказали об эпидобстановке в школах и вузах

Короткая ссылка
Глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что с начала учебного года зафиксировано всего 19 единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях.
В Татарстане рассказали об эпидобстановке в школах и вузах
  • РИА Новости

Об этом информирует «Реальное время».

Заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях идёт наблюдение за контактными лицами.

Пока не было зафиксировано ни одного группового очага в образовательном учреждении.

«Любой случай вызывает волнения. Но единичные случаи заболевания возможны, как и в любом трудовом коллективе. Новой коронавирусной инфекцией заболевают представители разных профессий», — прокомментировала ситуацию Марина Патяшина.

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить