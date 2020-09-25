На Ставрополье провели более 500 тысяч тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае за всё время пандемии провели свыше 521 тыс. исследований на наличие коронавируса.
На Ставрополье провели более 500 тысяч тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет pobeda26.ru.

Выявление новых случаев инфицирования проходит непрерывно.

Иногда специалисты проверяют 6 тыс. проб за сутки. Благодаря этому удаётся оперативно выявлять носителей вируса. За всё время на Ставрополье зафиксировали свыше 15 тыс. случаев инфицирования, а число выздоровевших приближается к 11 тыс.

«Способы профилактики, правила безопасного поведения в условиях пандемии хорошо известны. Следовать им — это то, что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя, своих близких и ещё многих-многих людей вокруг», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в Санкт-Петербурге провели более 23 тыс. лабораторных исследований на COVID-19 за сутки.

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