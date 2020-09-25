На Ставрополье провели более 500 тысяч тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом пишет pobeda26.ru.
Выявление новых случаев инфицирования проходит непрерывно.
Иногда специалисты проверяют 6 тыс. проб за сутки. Благодаря этому удаётся оперативно выявлять носителей вируса. За всё время на Ставрополье зафиксировали свыше 15 тыс. случаев инфицирования, а число выздоровевших приближается к 11 тыс.
«Способы профилактики, правила безопасного поведения в условиях пандемии хорошо известны. Следовать им — это то, что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя, своих близких и ещё многих-многих людей вокруг», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в Санкт-Петербурге провели более 23 тыс. лабораторных исследований на COVID-19 за сутки.