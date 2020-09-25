Всех отравившихся в бассейне Петербурга детей выписали из больницы

Всех пятерых детей, госпитализированных после отравления парами хлора в одном из бассейнов Санкт-Петербурга, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

РИА Новости

«Из детской клинической больницы №5 имени Филатова выписаны все дети, пострадавшие в бассейне фитнес-клуба на Ярослава Гашека», — приводит ТАСС сообщение. 18 сентября восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне в во Фрунзенском районе Петербурга. Пятерых доставили в больницу, ещё троих врачи осмотрели на месте. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).