Всех отравившихся в бассейне Петербурга детей выписали из больницы

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Всех пятерых детей, госпитализированных после отравления парами хлора в одном из бассейнов Санкт-Петербурга, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Всех отравившихся в бассейне Петербурга детей выписали из больницы
  • РИА Новости

«Из детской клинической больницы №5 имени Филатова выписаны все дети, пострадавшие в бассейне фитнес-клуба на Ярослава Гашека», — приводит ТАСС сообщение.

18 сентября восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне в во Фрунзенском районе Петербурга. Пятерых доставили в больницу, ещё троих врачи осмотрели на месте. 

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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