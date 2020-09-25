В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели вблизи границы России вели разведку 43 иностранных самолёта и шесть разведывательных беспилотников. Российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались на их перехват.

РИА Новости

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Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда». «Шесть подъёмов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России. Нарушений воздушного пространства не допущено», — говорится в тексте. Иностранные самолёты и БПЛА сопровождались российскими радиолокационными станциями. Ранее Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши.