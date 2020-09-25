В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
- РИА Новости
- © Нина Падалко
Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
«Шесть подъёмов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России. Нарушений воздушного пространства не допущено», — говорится в тексте.
Иностранные самолёты и БПЛА сопровождались российскими радиолокационными станциями.
Ранее Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши.