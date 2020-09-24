В кабмине прокомментировали законопроект о всероссийской реновации

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что окончательные параметры законопроекта о всероссийской реновации будут известны после обсуждения документа в первом и втором чтениях в Госдуме.
В кабмине прокомментировали законопроект о всероссийской реновации
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Как пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина, законопроект о всероссийской реновации включает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, документ также предусматривает комплексное развитие территорий совместно с инвесторами.

Вице-премьер подчеркнул, что «пока никакой всероссийской реновации нет», но действует программа по расселению из аварийного жилья.

«Что касается программы всероссийской реновации, то закон внесён депутатами в первом чтении. Сейчас идёт активное обсуждение закона», — сказал он.

По его словам, после обсуждения документа в первом и втором чтениях будет понятно, какие параметры будут утверждены в окончательной версии законопроекта.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить