В кабмине прокомментировали законопроект о всероссийской реновации
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Как пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина, законопроект о всероссийской реновации включает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, документ также предусматривает комплексное развитие территорий совместно с инвесторами.
Вице-премьер подчеркнул, что «пока никакой всероссийской реновации нет», но действует программа по расселению из аварийного жилья.
«Что касается программы всероссийской реновации, то закон внесён депутатами в первом чтении. Сейчас идёт активное обсуждение закона», — сказал он.
По его словам, после обсуждения документа в первом и втором чтениях будет понятно, какие параметры будут утверждены в окончательной версии законопроекта.
Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.