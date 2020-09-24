В кабмине прокомментировали законопроект о всероссийской реновации

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что окончательные параметры законопроекта о всероссийской реновации будут известны после обсуждения документа в первом и втором чтениях в Госдуме.

Как пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина, законопроект о всероссийской реновации включает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, документ также предусматривает комплексное развитие территорий совместно с инвесторами.

Вице-премьер подчеркнул, что «пока никакой всероссийской реновации нет», но действует программа по расселению из аварийного жилья.

«Что касается программы всероссийской реновации, то закон внесён депутатами в первом чтении. Сейчас идёт активное обсуждение закона», — сказал он.

По его словам, после обсуждения документа в первом и втором чтениях будет понятно, какие параметры будут утверждены в окончательной версии законопроекта.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.