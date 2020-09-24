В Москве зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве за последние три недели число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось в три раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Количество случаев ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза», — приводит его слова Интерфакс.

Также Собянин заявил, что в Москве наблюдается серьёзный рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией.