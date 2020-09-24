В Ставропольском крае рассказали о ходе работ по ремонту воинских захоронений

В Ставропольском крае в 2020 году завершился ремонт более 50 памятников воинских захоронений.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

Работы продолжаются в Петровском городском округе и Кочубеевском районе. Они должны быть завершены до конца октября.

Кроме того, в рамках госпрограммы приводят в порядок 33 братские могилы. На работы направлено свыше 30 млн рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.