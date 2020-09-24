Начался второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

Короткая ссылка
В Москве состоялась церемония открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».
Начался второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, политика — одна из самых сложных профессий.

«Она требует профессионализма, связанного со спецификой деятельности. Это и коммуникации с людьми, юридическая грамотность, позволяющая формулировать законы, и необходимые решения. Это требует высочайшего профессионализма в том предмете, по которому вы собираетесь принимать законы», — отметил он.

Со своей стороны, первый зампред Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков сказал, что участники конкурса многое сделали во время пандемии, проявили себя как опытные общественные деятели.

«Впереди вас ждут достаточно сложные состязания конкурса, по итогам которых предстоит выбрать самых достойных. Но это только начало политического пути», — добавил он.

21 сентября «Утро.ру» сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить