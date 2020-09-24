Начался второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

В Москве состоялась церемония открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, политика — одна из самых сложных профессий.

«Она требует профессионализма, связанного со спецификой деятельности. Это и коммуникации с людьми, юридическая грамотность, позволяющая формулировать законы, и необходимые решения. Это требует высочайшего профессионализма в том предмете, по которому вы собираетесь принимать законы», — отметил он.

Со своей стороны, первый зампред Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков сказал, что участники конкурса многое сделали во время пандемии, проявили себя как опытные общественные деятели.

«Впереди вас ждут достаточно сложные состязания конкурса, по итогам которых предстоит выбрать самых достойных. Но это только начало политического пути», — добавил он.

21 сентября «Утро.ру» сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».