Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
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Об этом сообщает «Утро.ру».
На попадание в заключительный этап претендуют более 220 человек.
Как напомнил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, конкурс создан для того, чтобы выявить в числе амбициозных и профессиональных россиян тех, кто готов взять на себя высокий уровень ответственности и занять место в органах власти.
Второй полуфинал начнётся 23 сентября.
Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» Олеся Старжинская стала советником главы Минздрава.