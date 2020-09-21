Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

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В понедельник, 21 сентября, в Москве состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».
Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
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Об этом сообщает «Утро.ру».

На попадание в заключительный этап претендуют более 220 человек.

Как напомнил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, конкурс создан для того, чтобы выявить в числе амбициозных и профессиональных россиян тех, кто готов взять на себя высокий уровень ответственности и занять место в органах власти.

Второй полуфинал начнётся 23 сентября.

Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» Олеся Старжинская стала советником главы Минздрава.

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