В Казани завели дело по факту кражи под видом установки новых счётчиков

В Казани завели уголовное дело по факту кражи под видом установки новых счётчиков.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

По словам 81-летней женщины, вечером 17 сентября к ней пришли двое молодых людей, которые представились сотрудниками коммунальной службы. Не проверив документы, пенсионерка проводила их на кухню. Пока один устанавливал прибор, второй постоянно отлучался. За работу они взяли 10 тыс. рублей.

Спустя время потерпевшая обнаружила пропажу 355 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали в Башкортостане. В настоящее время его заключили под стражу. Второй фигурант проходит как свидетель. Следствие продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений.