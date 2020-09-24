Захарова рассказала о завершении программы по вывозу россиян из-за рубежа

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Последний рейс в рамках программы по вывозу россиян из-за рубежа будет выполнен 25 сентября из Ларнаки в аэропорт Домодедово. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказала о завершении программы по вывозу россиян из-за рубежа
  • РИА Новости

«Подводя итоги этой работы за последние полгода и оценив степень реализации поставленных задач, оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение завершить с 21 сентября программу вывозных рейсов. Последний рейс в рамках действующего вывозного алгоритма будет выполнен из Ларнаки в Москву и должен прибыть в аэропорт Домодедово 25 сентября», — сказала Захарова.

Она выразила надежду на то, что данная программа войдёт в историю и останется в ней в качестве беспрецедентного и однократного события.

Дипломат уточнила, что в период пандемии программой по вывозу граждан России из-за рубежа воспользовались 312 тыс. человек.

Сообщается, что с 7 апреля только российскими перевозчиками было выполнено более 570 вывозных рейсов из более чем 70 стран.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что программа вывозных рейсов для россиян прекращается с 21 сентября.

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