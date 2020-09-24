Психолог рассказала о симптомах эмоционального выгорания

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Психолог Мария Рыбникова рассказала о симптомах эмоционального выгорания.
Психолог рассказала о симптомах эмоционального выгорания
  • РИА Новости

«Существует пять видов симптомов. Первый — это физический, когда ты встал и устал, у тебя может быть головокружение, бессонница. Слабость, тошнота, даже отдышка бывает. Ещё симптомы есть эмоциональные, когда происходит отсутствие эмоционального проявления», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также есть поведенческий симптом, когда, к примеру, человек приходит с работы и начинает много есть. Интеллектуальный симптом — когда всегда хотелось учиться чему-то новому, а через какой-то период времени ничего не интересно.

«Пятый симптом — социальный. Это когда человек попросту изолируется от людей, либо он говорит, что ему никто не помогает», — сообщила Рыбникова.

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