Эксперт рассказала об интернет-мошенничестве

Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова рассказала об интернет-мошенничестве.

«В последнее время наблюдается модификация схем таким образом, чтобы они выглядели наиболее официально, легитимно и персонализировано для тех, кто получает эти рассылки, смс, пересылки в соцсетях», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нередко происходит рассылка по социально незащищённым группам и по группам с минимальными знаниями в сфере IТ.

Кроме того, Баринова призвала не выкладывать в общий доступ фотографии детей.

«В связке с огромным количеством информации, которую мы оставляем о себе (о нашем местоположении, о местоположении фото, о месте жительства, доходе, школе, где ребёнок учится, и так далее), получается, что преступники могут всё это использовать», — пояснила она.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.