Эксперт рассказала об интернет-мошенничестве

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова рассказала об интернет-мошенничестве.
Эксперт рассказала об интернет-мошенничестве
  • Pixabay

«В последнее время наблюдается модификация схем таким образом, чтобы они выглядели наиболее официально, легитимно и персонализировано для тех, кто получает эти рассылки, смс, пересылки в соцсетях», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нередко происходит рассылка по социально незащищённым группам и по группам с минимальными знаниями в сфере IТ.

Кроме того, Баринова призвала не выкладывать в общий доступ фотографии детей.

«В связке с огромным количеством информации, которую мы оставляем о себе (о нашем местоположении, о местоположении фото, о месте жительства, доходе, школе, где ребёнок учится, и так далее), получается, что преступники могут всё это использовать», — пояснила она.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить