Беглов рассказал о заинтересованности Петербурга в развитии Арктики

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие», который посвящён вопросам развития северных регионов России.
Беглов рассказал о заинтересованности Петербурга в развитии Арктики
  • © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Об этом сообщает Nation News.

«Север таит огромные богатства, которые интересуют не только Россию, но и другие государства. Но мы имеем преимущество — протяжённость арктического побережья составляет 22 тыс. км», — сказал Беглов.

По его словам, Петербург заинтересован в развитии национальных приоритетов и у него есть потенциал.

«Буквально на днях на Балтийском заводе завершено строительство ледокола «Арктика». Сейчас он уже на пути в Мурманск. «Арктика» станет флагманом ледокольного флота России», — отметил губернатор.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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