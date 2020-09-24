Беглов рассказал о заинтересованности Петербурга в развитии Арктики
- © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Об этом сообщает Nation News.
«Север таит огромные богатства, которые интересуют не только Россию, но и другие государства. Но мы имеем преимущество — протяжённость арктического побережья составляет 22 тыс. км», — сказал Беглов.
По его словам, Петербург заинтересован в развитии национальных приоритетов и у него есть потенциал.
«Буквально на днях на Балтийском заводе завершено строительство ледокола «Арктика». Сейчас он уже на пути в Мурманск. «Арктика» станет флагманом ледокольного флота России», — отметил губернатор.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.