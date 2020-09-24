В Севастополе стартовал XVI международный салон изобретений и новых технологий «Новое время». Он будет работать до 26 сентября.

«У нас представлены не только местные изобретения, но также и из других регионов и стран. Мы будем рады поддерживать молодых изобретателей и надеемся на взаимодействие, чтобы изобретения смогли реализоваться», — цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Севастополя Марию Литовко.

В этом году на выставке представлено более 400 проектов в сфере судостроения, информационной безопасности, здоровья, промышленного производства.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.