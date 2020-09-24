Пресс-секретарь Навального заявила об аресте его квартиры

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Судебные приставы арестовали московскую квартиру Алексея Навального. Об этом в своём Twitter заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Пресс-секретарь Навального заявила об аресте его квартиры
  • Reuters

Ярмыш уточнила, что это связано с иском компании «Московский школьник», обратившейся в 2019 году в суд из-за роликов ФБК*.

«27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьине», — написала она.

По словам Ярмыш, таким образом, Навальный не может продать, подарить или заложить квартиру. Она добавила, что также были арестованы его счета.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в отношении Навального открыто семь исполнительных производств, в том числе о взыскании более 28 млн рублей.

Отмечается, что два производства были открыты в 2017 году, по одному — в 2018-м и 2019-м, ещё три — в 2020 году. При этом большая часть производств — неимущественного характера.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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